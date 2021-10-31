بعد التعادل مع ليفربول.. برايتون يسخر من محمد صلاح بصورة

الشارقة - اميمة ياسر -

سخر نادي برايتون الإنجليزي من النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد التعادل المثير بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول قد تعادل مساء أمس السبت مع فريق برايتون بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة بـ "البريميرليج".

ونشر الحساب الرسمي لنادي برايتون عبر موقع "تويتر" صورة لمدافعه مارك كوكوريلا وخلفه محمد صلاح، حيث كتبوا عليها: "هل أفرغت جيوبك بعد يا كوكوريلا"، في إشارة لإحكام سيطرة اللاعب على النجم الدولي المصري.

يشار إلى أن ليفربول يحتل حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 25 نقطة.