وسط ترقب كبار أندية أوروبا.. تحديد موعد حسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لحسم مفاوضات تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، في الوقت الذي زادت فيه التكهنات حول مستقبله في الموسم المقبل، حيث ربطت العديد من التقارير "الفرعون" بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، في الموسم المقبل.

وأفاد موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، بأن مالكي "الريدز" استقروا على شهر يناير القادم، كأقصى موعد لحسم مستقبل محمد صلاح.

ونقل الموقع عن مصدر له داخل النادي قوله إن المالكين يريدون ربط صلاح بعقد جديد في أقرب وقت ممكن، قبل بدء الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح المصدر أن لدى مالكي ليفربول قناعة، بأنه "إذا استمرت المفاوضات مع صلاح حتى العام المقبل، فإن آمال استمراره مع الريدز ستتبخر تماماً".

وفي وقتسابق، زعمت تقارير صحفية أن صلاح يطلب 400 ألف إسترليني أسبوعياً، من أجل التوقيع على عقد جديد مع ليفربول.

ومنذ انطلاقة هذا الموسم، يقدم محمد صلاح أداء استثنائياً، حيث حطم الفرعون المصري العديد من الأرقام القياسية، حيث أصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ "البريميرليج" برصيد 107 أهداف أحرزها خلال 168 مباراة، محطماً الرقم القياسي للمهاجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروجبا.

يشار إلى أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، متقدماً بفارق 3 أهداف عن وصيفه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.