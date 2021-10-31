بعد محمد الشناوي.. موسيماني مرشح لجائزة أفضل مدرب بالعالم 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الدولي للإحصاء والتأريخ، عن ترشح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2021

ويأتي ترشيح موسيماني بعد قيادته المارد الأحمر خلال الفترة الماضية لتحقيق لقبي الدوري والكأس (موسم 2020)، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا (2020 - 2021) والتتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية الأخيرة والتي أقيمت في قطر.

وجاءت قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب بالعالم في عام 2021 على النحو التالي:

بيتسو موسيماني (الأهلي)

معين الشعباني (الترجي سابقا والمصري البورسعيدي حاليا)

توماس توخيل (تشيلسي)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

ماوريسيو بوكيتينو (باريس سان جيرمان)

زين الدين زيدان (ريال مدريد سابقا )

أوناي إيمري (فياريال)

أولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد)

هانز-ديتير فليك (بايرن ميونيخ سابقا وألمانيا حاليا)

جوليان ناجلزمان (لايبزيج سابقا وبايرن ميونيخ حاليا)

دييجو سيميوني (أتليتكو مدريد)

أنتونيو كونتي (إنتر ميلان سابقا)

كريستفو جالتييه (ليل)

يوري فيرنيدوب (شيريف المولدوفي)

ريناتو جاوتشو (فلامنجو)

أبيل فيريرا (بالميراس)

أليكسي ستيفال (أتليتيكو مينيرو)

مانكوبا منجكيثي (ماميلودي صنداونز)

جيم كورتين (فيلادلفيا يونيون)

سانتياجو سولاري (أمريكا تيم)

خافير أجيري (مونتيري)

خوان رينوسو (كروز أزول)

ليوناردو جارديم (الهلال)

جي دونج كيم (بوهانج ستيلرز)

وفاز بالجائزة العام الماضي، هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا الحالي وبايرن ميونخ سابقًا، بعدما قاد العملاق البافاري للتتويج بالسداسية.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي للإحصاء أمس، السبت، عن تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضمن قائمة أفضل 20 حارس على مستوى العالم ، في قائمة تواجد فيها عمالقة أوروبا في مركز حراسة المرمى.