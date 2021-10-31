ينافس نوير وأليسون.. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ترشيح محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لجائزة أفضل حارس في العالم، في حفل ضخم سيقام نهاية نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة المرشحين التي أعلن عنها الاتحاد عبر موقعه الرسمي تواجد محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بجانب حراس أكبر الأندية الأوروبية، مثل جيانلويجي دوناروما ومانويل نوير "حامل اللقب"، ويبو كورتوا.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

محمد الشناوي (الأهلي – مصر)

جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان – إيطاليا)

ثيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا)

كاسبر شمايكل (ليستر سيتي- ليستر سيتي)

جوردان بيكفورد (إيفرتون - إنجلترا)

ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد - إسبانيا)

مانويل نوير (بايرن ميونخ - ألمانيا)

إيدرسون (مانشستر سيتي - إنجلترا)

إدوارد ميندي (تشيلسي - السنغال)

إميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين)

يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - سلوفينيا)

بيتر جولاتشي (لايبزيج – المجر)

كيلور نافاس (باريس سان جيرمان - كوستاريكا)

أليسون (ليفربول - البرازيل)

أندريه أونانا (أياكس أمستردام - الكاميرون)

مات تيرنر (نيوإنجلاند ريفورلوشن - أمريكا)

أندريه بليك (فيلادلفيا يونيون - جامايكا)

بيدرو جاليز (أورلاندو سيتي - بيرو)

جيرمو أوتشوا (كلوب أمريكا - المكسيك)

أمير عبد زاده (ماريتيمو - إيران)

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء منظمة موازية للفيفا تعمل على أرشفة إحصائيات كرة القدم، وكان الألماني مانويل نوير آخر الحائزين على الجائزة عام 2020.