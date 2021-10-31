خاص.. الأهلي يدرس تعديل عقد أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تدرس تعديل عقد أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة وتمثيل منتخب مصر بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن.

وقال المصدر لمصراوي: "لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح بدأت في دراسة عقد أكرم توفيق تمهيدا لتعديله ماديا، أسوة بما تم مع أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة مثل محمد شريف".

وأضاف: "لجنة التخطيط بالأهلي ترى أن أكرم توفيق يستحق تقديره ماديا بشكل يليق بما يقدمه مع الفريق الأحمر في الوقت الحالي، وبالتالي تريد صرف ذهنه عن أية عروض يتلقاها اللاعب مستقبلا".

وأتم المصدر قائلا: "أكرم توفيق كان قد قام بتمديد عقده قبل إعارته الأخيرة مع الجونة ووقع وقتها عقدا على بياض، لكن ما يتقاضاه حاليا أقل بكثير من لاعبين آخرين لا يشاركون بشكل أساسي في المباريات".

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع أكرم توفيق (23 عاما) في صيف 2016 قادما من صفوف إنبي، وتمت إعارته في يناير 2019 إلى الجونة لمدة موسم ونصف، قبل أن يعود إلى القلعة الحمراء ويحجز مكانًا في الفريق.