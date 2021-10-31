"قضية بامبو".. بين جدل استكمال الموسم والإيقاف وموقف اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

شهد الوسط الكروي في مصر حالة جديدة من الجدل بعدما تفاجئ الجميع بقرار متعلق بإيقاف كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي.

كريم بامبو لعب للبنك الأهلي الموسم الماضي الذي لعب معاراً ن نادي الزمالك قبل أن يتعاقد معه البنك الأهلي.

وصرح عدد من مسؤولي نادي البنك الأهلي، بأن إيقاف كريم بامبو جاء من قبل اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات بسبب ثبوت إيجابية عينة له من الموسم الماضي تحتوي على مادة محظورة.

وفتحت قضية كريم بامبو العديد من التساؤلات في ظل استكمال بامبو للموسم الماضي بشكل طبيعي، ثم ظهور فجأة قرار يتعلق بإيقافه، وعدم معرفة طبيب الفريق بأن ما تناوله اللاعب به مادة محظورة، وتكتم اتحاد الكرة على الأمر وعدم اظهاره ولو من أجل أن يكون جرس إنذار لأي لاعب يتناول مواد محظورة وليست شرط أن تكون منشطات.

تفاصيل القضية

وفقاً لتصريحات مسؤولي البنك الأهلي في القنوات الفضائية المختلفة، فإنهم قد تلقوا اخطاراً مايو الماضي يفيد بأن عينة اللاعب التي تم اخذها بعد أحد مباريات دوري 2020-2021 جاءت إيجابية.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1" "تلقينا أخطاراً من اتحاد الكرة، أنه بعد اجراء كشف المنشطات بعد أحد مباريات دوري الموسم الماضي، تثبت أن كريم بامو تناول مادة محظورة، في فترة كان يتناول دواء للتخسيس مشهور لدى السيدات من أجل زيادة الحرق، كان يعاني من إصابة ووزنه زائد، وبالتالي تناول هذا الدواء بمعرفة طبيب الفريق، لكن تبين أن به مادة محظورة، ولكن ليست منشطات".

الطبيب لا يعلم!

أحمد عز طبيب البنك الأهلي أشار في تصريحاته الى أنه لم يكن يعلم بوجود تلك المادة المحظورة في الدواء الذي تناوله كريم بامبو، مشيراً الى أن المكونات التي كانت في النشرة الخاصة بالدواء لم تتضمن تلك المادة.

وقال في تصريحات لقناة "صدى البلد" "لا نستطيع القول بأنه تناول مادة منشطة، لكنها مادة مضرة بالصحة، فالقصة هنا معقدة، كل ما كتب في النشرة أن مكونات الدواء طبيعية ولا يوجد بها مشاكل، تلك الحالة بمثابة الغش التجاري، بعدما قمنا بتحليل الدواء بعد معرفة ما حدث لكريم بامبو، وجدنا الدواء ملوث بتلك المادة وأن هناك شوائب".

كريم حسن شحاتة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1" أكد أن طبيب الفريق وافق لبامبو على تناول الدواء لأنه بعد قراءة النشرة وجد أن الأمر لا يوجد به أي مشكلة.

استكمال الموسم وقرار الإيقاف

"كنا نعلم بالقرار منذ مايو الماضي".. هكذا كانت تصريحات أحمد عز طبيب البنك الأهلي، بعدما انتشر قرار الإيقاف منذ أيام فقط.

وبرر طبيب البنك الأهلي استكمال كريم بامبو لمباريات الموسم الماضي رغم وجود خطاب يثبت إيجابية العينة، أن تلك المادة ليست ضمن القسم الذي يجب إيقاف اللاعب بشكل فوري حال ثبت تواجدها في عينته.

ولم يكشف أي مسؤول في البنك الأهلي أو اتحاد الكرة تاريخ خطاب قضية بامبو، فقط الاكتفاء بالذكر أنه كان في شهر مايو، وبالتالي لو تم التجاوز عن مباريات هذا الشهر الموسم الماضي، فكريم بامبو منذ يونيو وحتى نهاية الموسم في أغسطس سجل 11 هدفاً في أندية إنبي وطلائع الجيش والمصري والأهلي وبيراميدز والجونة والزمالك متضمناً "سوبر هاتريك" تاريخي في مباراة مصر للمقاصة.

وساهم كريم بامبو في تأمين موقف البنك الأهلي بجدول الدوري والبقاء بعد أن كان من ضمن المهددين بالهبوط للقسم الثاني.

طبيب البنك الأهلي أحمد عز قال "كريم بامبو لم يتم إيقافه بشكل رسمي حتى الآن، هو فقط قبل الإيقاف المؤقت لحين انتهاء لجنة مكافحة المنشطات من متابعة القضية والانتهاء من الإجراءات واعلان القرار النهائي، المواد المحظورة من قبل اللجنة تنقسم لعدة أقسام، من بينها قسم إما تقبل الإيقاف لحين الانتهاء من الإجراءات او يسمح لك بللعب لحين الانتهاء من الإجراءات لانها مادة لا يستوجب معها قرار الإيقاف الفوري".

حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قال في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 2" "بعيداً عن الإسم وكأني لا اتحدث عن كريم بامبو، وإسمه الحقيقي محمد أحمد سعيد، أي لاعب يتم أخذ منه عينه، ويتم ارسالها لأكبر معامل التحاليل في العالم ببرشلونة، اذا ظهرت عينة إيجابية، نقوم بإخطار اتحاد اللعبة بالأمر".

وأضاف "يتبع هذا الخطاب إما طلب اللاعب لإعادة التحليل في معمل أخر على حسابه، أو يوافق اللاعب على الإيقاف المؤقت الاختياري، أو يرفض الإيقاف المؤقت، وفي تلك الحالة يواصل اللعب، حتى يتم عرضه على لجنة الاستماع والعقوبات".

واستمر "بمجرد حضوره للجنة الاستماع والعقوبات يتم إيقاف اللاعب حتى يتم صدور القرار، وأي كان القرار يحق للاعب الاستئناف، ولو هناك مبرر طبي يتم توضيحه".

أحمد عز طبيب البنك الأهلي قال أن كريم بامبو والنادي لم يقبلوا بـ"الإيقاف الاختياري" في الموسم الماضي، لكن بعد نهاية الموسم قاموا بقبول الأمر، وأكد كريم حسن شحاتة أن اللاعب خضع لجلسة استماع في نهاية أغسطس بعد انتهاء الدوري وقدم دوافعه وفي انتظار القرار النهائي.

سؤال لاتحاد الكرة بسبب "التكتم"

وفقاً لتأكيدات رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه في حالة وجود أي عينة إيجابية، يتم اخطار اتحاد اللعبة لكي يخطر اللاعب وناديه، فلماذا تم التكتم على الأمر طالما هناك بنود تتيح للاعب "وفقاً للتصريحات الرسمية" مشاركته في المباريات، ولم يتم إعلان الأمر للرأي العام لعددة أسباب على النحو التالي:

- الشفافية وتوضيح كافة الأمور وشرح الأزمة بالكامل، وفي حالة أن اللاعب يحق له استكمال الموسم بناء على اللوائح يتم توضيح هذا الأمر حتى لا يثار اللغط.

- تحذير مسؤولي الأندية وكذلك الأجهزة الطبية واللاعبين لتوخي الحذر قبل تناول أي عقار، فبعيداً عن الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري الأكثر مشاركة في البطولات الأفريقية، لا تخضع باقي الأندية لكشف المنشطات بشكل دوري، وبالتالي عن "جهل" أو "عدم معرفة" قد يكون هناك أكثر من حالة تشبه بامبو، وبالتالي يمكن إنقاذ لاعبين أخريين من تلك المواد غير الأمنة.

- لعدم إثارة الجدل حول موقف البنك الأهلي في الدوري الموسم الماضي والتأكيد على سلامة الموقف.