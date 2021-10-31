عقوبات بالجملة في دوري القسم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدرت لجنة مسابقات بطولة الدوري المصري الدرجة الثانية سلسلة إيقافات وغرامات بعد مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.

وقررت لجنة مسابقات القسم الثاني في اجتماعها اليوم برئاسة خالد كامل عقوبات بشأن 10 مباريات، بينها مباراة السكة الحديد والترسانة بعد الأحداث التي جرت عقب نهايتها بثنائية نظيفة للشواكيش.

وتقرر إيقاف أمير عزمي مجاهد، المدير الفني للسكة الحديد، ثمانية مباريات، ومساعده إيهاب محمود رجائي لمدة ثمانية أشهر، وذلك لمحاولة الاعتداء وسب الحكم، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية على المدربين والنادي.

• مباراة مركز شباب طامية × تليفونات بني سويف التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر:

- توقيع غرامة مالية على (مركز شباب طامية ) قيمتها 5000 جنية "خمسة الاف جنيهاً "

لعدم مطابقة ارقام اللاعبين على الموقع الالكتروني "السيستم" .

- توقيع غرامة مالية علي (مركز شباب طامية ) قيمتها 3000 جنية "ثلاثة الاف جنية " لتواجد أعداد زائدة من أفراد الجهاز الفني والإداري .

• مباراة الألمونيوم × المدينة المنورة التي أقيمت يوم السبت 30 أكتوبر:

- إيقاف محمد الجهلان احمد مدرب حراس مرمي نادي ( المدينة المنورة) "مباراة واحدة "و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة القناة × بورفؤاد التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- إيقاف احمد فتحي محمد مساعد مدرب نادي ( بورفؤاد) "مباراة واحدة "و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة الداخلية × النصر التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- إيقاف نافع السعيد حمدين المدرب العام نادي ( الداخلية) "مباراة واحدة "و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة السكة الحديد × الترسانة التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- إيقاف امير عزمي مجاهد المدير الفني نادي (السكة الحديد) "ثمانية مباريات "و غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " لمحاولة الاعتداء وسب حكم المباراة .

- إيقاف ايهاب محمود رجائي مساعد مدرب نادي (السكة الحديد) "ثمانية اشهر " و غرامة مالية عليه غرامة مالية قيمتها 20000 جنية " عشرون الف جنيها " لقيامه بضرب حكم المباراة .

- إيقاف وليد انور مدير شئون اللاعبين بنادي (السكة الحديد) "ثمانية مباريات " و غرامة مالية عليه غرامة مالية قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " لمحاولة الاعتداء وسب حكم المباراة .

- توقيع غرامة مالية على نادي (السكة الحديد) قيمتها 5000 جنية " خمسة الاف جنيهاً " وذلك للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والاداري علي حكم المباراة .

• مباراة المريخ × بورتو السويس التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- إيقاف احمد صالح عبدالعزيز المدير الفني نادي (المريخ) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

- إيقاف هيثم احمد الشامي مدرب نادي (المريخ) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة بلبيس × اف سي مصر التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- توقيع غرامة مالية على نادي (بلبيس) قيمتها 5000 جنية " خمسة الاف جنيهاً " لنزول الجهاز الفني والبدلاء لناديكم ارض الملعب للاحتفال بالهدف والتنبيه بالالتزام بالمنطقة الفنية بالملعب .

- توقيع غرامة مالية علي نادي (بلبيس) قيمتها 1000 جنية "الف جنيها " لعدم وجود لوحة تبديلات اللاعبين مع الالتزام بوجود لوحة تبديل في المباريات مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات مضاعفة في هذا الشأن.

• مباراة شيكو × الزرقا التي أقيمت يوم الخميس الموافق 28/10/2021م

- إيقاف محمدعبدالله سليمان المدير الفني نادي (الزرقا) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة المصري بالسلوم × بلدية المحلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 28/10/2021م

- إيقاف احمد محمد ابراهيم المدير الاداري نادي (المصري بالسلوم) "مباراة واحدة "و غرامة مالية عليه قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم وعدم الامتثال لقرار الطرد .

• مباراة المجد السكندري × ابو قير للأسمدة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 28/10/2021م

- إيقاف محمد وليد احمد مدلك نادي (ابوقير للاسمدة) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " للطرد لنزوله ارض الملعب .

- إيقاف عادل عبدالعزيز محمد مساعد مدرب نادي (المجد السكندري) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .