مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز، في إحدى مباريات اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021.

يخوض الزمالك ثاني مبارياته في الدوري الممتاز 2021-2022 عندما يحل ضيفاً امام نظيره طلائع الجيش على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي سيسعي خلالها الفارس الأبيض لتحقيق الفوز الثاني.

واستهل الزمالك مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالفوز على انبي بهدفين دون مقابل، على ستاد بتروسبورت في الجولة الاولى من المسابقة.

على الجانب الآخر سيبحث طلائع الجيش في مباراة اليوم الى تحقيق أول ثلاث نقاط بالموسم الجديد ببطولة الدوري المصري بعد خسارته في الجولة الاولى من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت (2) ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “مؤمن حسن”.

طلائع الجيش – الزمالك

الدوري المصري (الجولة 2)

ستاد برج العرب

تنطلق الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش