هالاند يُسابق الزمن للحاق بقمة دورتموند وبايرن ميونخ

إيرلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند ومنتخب النرويج - صور Afp

أعرب مدير قسم تراخيص اللاعبين في نادي بوروسيا دورتموند الألماني، زباستيان كيل، عن أمله في شفاء نجم الفريق إيرلينج هالاند في الوقت المناسب ليشارك في قمة الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ مطلع ديسمبر المقبل.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة “بيلد”، قال كيل اليوم الأحد:”بطبيعة الحال سنفعل كل ما يلزم حتى يكون إيرلينج حاضرًا في مثل هذه المباريات لأنه هو من يصنع الفارق في نهاية المطاف، ونحن نعرف بالتحديد مدى أهمية المواجهات المباشرة مع بايرن ميونخ، ووجود إيرلينج معنا فيها هو شيء مهم بالنسبة لنا بدرجة لا يمكن تصديقها”.

في الوقت نفسه، قال كيل إن النادي غير عازم على استعجال عودة هالاند ” فهو شخص من النوعية التي تضع نفسها تحت ضغط وترغب في العودة سريعًا، لكننا في النهاية نتحمل المسؤولية حيال مسيرته الاحترافية”.

وأضاف كيل أن حدوث الإصابة الأخيرة لهالاند 21/ عامًا/ في العضلات القابضة بالفخذ بعد وقت قصير من تعافيه من كدمة في الفخذ، يعد بمثابة رسالة تحذير كافية لكل المعنيين.

وأعرب كيل عن اعتقاده بأن عدم اكتمال شفائه من الإصابة الأولى أسهم بالتأكيد في حدوث الإصابة الأخيرة ” ولذلك فهو مهتم بقوة في الوقت الحالي بأخذ الدروس الصحيحة من ذلك بأن يستعيد لياقته بشكل صحيح وأن يعود إلى مستوى جيد للغاية. لأننا بحاجة إليه ربما لفترة أطول كثيرًا مما يعتقدها هذا أو ذاك”.