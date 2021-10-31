جمهور مانشستر سيتي متهم بالعنصرية ضد ويلفريد زاها

ويلفريد زاها لاعب نادي كريستال بالاس ومنتخب ساحل العاج - صور Reu

تعرض ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس لإهانة عنصرية عبر الإنترنت ونشر اللاعب البالغ عمره 28 عامًا صورًا لبعض التعليقات المسيئة التي وجهت إليه بعد فوز فريقه في الدوري الانجليزي الممتاز على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 2-صفر أمس السبت.

وتعرض زاها الذي أحرز الهدف الأول لفريقه في ملعب الاتحاد للعرقلة من جانب إيمريك لابورت ما تسبب في طرد مدافع مانشستر سيتي ببطاقة حمراء مباشرة في الوقت الإضافي للشوط الأول.

وسبق أن تعرض زاها وهو من ساحل العاج لإساءات عنصرية مماثلة عبر الإنترنت.

ونشر زاها بعض الرسائل المسيئة التي وصلته عبر إنستجرام وطالب الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع المشكلة بجدية.

وكتب زاها عبر إنستجرام “الهدف من هذه الرسالة ليس تلقي رسائل دعم أو تعاطف أو عبارات تعبر عن الاشمئزاز .. أنا هنا أطالب بحل المشكلة الفعلية”.

وتعرض كثير من اللاعبين في الآونة الأخيرة لإساءات عنصرية عبر الإنترنت وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما طالبت كرة القدم الإنجليزية شركات الإنترنت ببذل المزيد من الجهد من أجل التصدي لهذه المشكلة.