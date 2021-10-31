رئيسة البرلمان الألماني تتحدث عن موقف كيميش من لقاح كورونا

جوشوا كيميش لاعب نادي بايرن ميونخ - صور Afp

أعربت باربل باس رئيسة البرلمان الألماني “بوندستاج” عن أملها في حدوث آثار إيجابية من النقاش الدائر حول رفض لاعب كرة القدم المحترف في بايرن ميونخ جوشوا كيميش، لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت السياسية الألمانية لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد إنها “ممتنة لكيميش لأنه أعاد فتح النقاش عن الأثار طويلة المدى للقاحات مرة أخرى قبل فصل الشتاء”.

وشددت باس على ضرورة أن يستخدم الساسة والعلماء هذا المثال لاستجلاء الشائعات حول الأضرار طويلة المدى للقاح.

وقالت باس: “ربما يمكن بعد ذلك إقناع مزيد من الأشخاص بتلقي اللقاح، قبل أن تلحق بهم الموجة الرابعة لكورونا الموجودة الآن. ومن هذه الناحية فإن تصريح يوشوا كيميش جاء في الوقت المناسب من وجهة نظري”.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في زيادة مستمرة منذ أسبوعين. وأوضح معهد “روبرت كوخ” الألماني اليوم الأحد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 4ر149، فيما كان يبلغ أمس السبت 1ر145، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 3ر.106

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 16 ألفا و887 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 33 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 13 ألفا و732 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 23 حالة وفاة.

وكشف جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن مطلع الأسبوع الماضي أنه لم يتلق حتى الآن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بسبب “مخاوف” من أثاره على المدى البعيد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في ألمانيا.