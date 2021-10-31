مشاهدة مباراة مسقط وعمان بث مباشر يلا شوت الدوري العماني عمانتل

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة مسقط وعمان في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021.

يستقبل نادي مسقط نظيره فريق عمان على استاد السيب، في مباراة سيبحث فيها الفريقين عن تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بـ الدوري العماني 2021/2022.

وحصد مسقط نقطة واحدة فقط حتى الآن من 3 مباريات بتعادله مع نزوي في الجولة الماضية، بينما تعرف للخسارة في الجولة الأولى والثانية أمام ظفار والسيب على الترتيب.

على الجهة المقابلة، يمتلك نادي عمان نقطة واحدة في رصيده ايضًا، بعدما تعادل في الجولة الماضية ايضًا مع نادي ظفار، وقبل ذلك، خسر أمام بهلاء والنصر في الجولة الأولى والثانية على الترتيب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مسقط وعمان في دوري عمانتل للمحترفين اليوم، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت سلطنة عمان، 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مسقط وعمان على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

الجدير بالذكر أن فريق مسقط نجح في تحقيق الفوز في مناسبتين من آخر 3 مباريات جمعت الفريقين في الدوري العماني عمانتل، بينما انتصر عمان في مناسبة واحدة.