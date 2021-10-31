رومينيجه ينصح بايرن ميونخ بعدم الجمع بين هالاند وليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونخ ومنتخب بولندا مع إيرلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند ومنتخب النرويج - صور Afp

استبعد الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه أن يقوم النادي البافاري بالجمع بين روبرت ليفاندوفسكي وارلينج هالاند في هجوم بايرن.

وقال رومينيجه في عمود كتبه بصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد:” أعتبر هذا عبثا، ولا يجوز القيام بذلك”.

وأضاف رومينيجه 66/ عامًا/ أنه ينتظر بدلا من ذلك أن يقوم بايرن بتمديد عقد هدافه البولندي الدولي ليفاندوفسكي لما بعد عام 2023 ” وأنا على قناعة أن بايرن يعرف مدى قيمة روبرت”.

وأعرب النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني عن اعتقاده بأن ليفاندوفسكي 33/ عامًا/ يستطيع الاستمرار في اللعب بأعلى مستوى له على لفترة طويلة على غرار النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو 36/ عامًا/، وذلك بفضل “أسلوب حياته الذي يتسم بالاحترافية الشديدة”.

وأوضح رومينيجه أن من غير المتصور وضع هالاند إلى جانب ليفاندوفسكي في مركز الهجوم، وعزا ذلك إلى أسلوب لعب بايرن الذي يعتمد على رأس حربة مركزي ” ولا يمكن التخلي عن أسلوب لعب هو الأنجح في تاريخ النادي من أجل لاعب واحد”.

وأعرب رومينيجه عن اعتقاده بأن مسألة رحيل النجم النرويجي الدولي هالاند 21/ عامًا/ والذي تسعى أندية كبرى إلى ضمه، عن ناديه الحالي بوروسيا دورتموند ليست أمرا محل اتفاق، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز-يواخيم فاتسكه كشف له في لقاء جمعهما مؤخرًا أنه “متفائل تمامًا” حيال إمكانية الاحتفاظ بهالاند لما بعد الموسم الحالي.