مشاهدة مباراة ظفار والرستاق بث مباشر يلا شوت الدوري العماني عمانتل

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ظفار والرستاق في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021.

يستضيف ظفار نظيره الرستاق على استاد السعادة، في مباراة هامة ضمن الجولة الرابعة بالدوري العماني 2021/2022، سيسعى فيها أصحاب الأرض لمواصلة نتائجهم الإيجابية، بينما يتطلع الضيف للعودة إلى سكة الانتصارات.

ويحتل نادي ظفار المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري العماني عمانتل، وفي رصيده 7 نقاط، فاز في الجولة الأولى والثانية على مسقط ونزوي، وتعادل في الجولة الثالثة والأخيرة مع فريق عمان.

في المقابل، تلقى فريق الرستاق الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الجولة الماضية على يد نادي النصر، ليتجمد في المركز السابع وفي رصيده 4 نقاط، حصدها من تعادله مع الاتحاد، والفوز على بهلاء.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ظفار والرستاق في تمام الساعة 17:10 بتوقيت سلطنة عمان، 16:10 بتوقيت السعودية، 15:10 بتوقيت مصر، 13:10 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر ظفار والرستاق على القناة العمانية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12111 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

الجدير بالذكر أن فريق ظفار فاز 3 مرات من آخر 5 مباريات جمعت الفريقين في الدوري العماني عمانتل، بينما انتصر الرستاق في مناسبة واحدة، وسيطر التعادل على مثلها.

ظفار – الرستاق

استاد السعادة

الدوري العماني (الجولة 4)

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تشكيلة ظفار الاساسية اليوم: داؤود الكحالي – عبدالسلام عامر – كيمبا – علي سالم – معتز صالح – محمد المعشري – عبدالله فواز – يزيد المعشني – قاسم سعيد – عمر المالكي – خالد الهاجري.

تشكيلة الرستاق الاساسية اليوم: عمار الرشيدي – أحمد الغافري – سامح الحمراشدي – جونير نجيدي – عمار الشيادي – يوسف المعمري – فرانسس التوما – محمد الغافري – عبدالرحمن الغساني – حاتم الروشدي – خليفة الجماحي.