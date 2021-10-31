مشاهدة مباراة قطر وسوريا بث مباشر يلا شوت تصفيات آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة قطر وسوريا في الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021.

يستقبل استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة هامة وحاسمة بين منتخب قطر الاولمبي وشقيقه السوري في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى التي تضم اليمن وسريلانكا بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويتربع منتخب قطر الاولمبي على صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على اليمن (3-0)، وسريلانكا في الثانية (5-0).

ويكفي المنتخب القطري تحت 23 عامًا التعادل بأي نتيجة مع سوريا اليوم، من أجل التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقرر اقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

على الجهة المقابلة، حصد منتخب سوريا الاولمبي 4 نقاط من فوزه على سريلانكا في الجولة الأولى بخماسية نظيفة، وتعادله مع اليمن في الثانية بنتيجة (0-0).

ويحتاج المنتخب السوري تحت 23 عامًا إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة على نظيره القطري اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة قطر وسوريا اليوم في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة الكأس القطرية.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.