مهاجم برشلونة سيرجيو أجويرو في المستشفى لإجراء تحليل لأمراض القلب!

أكد نادي برشلونة، نقل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى المستشفى مساء يوم السبت، لإجراء فحوصات على قلبه بعد تعرضه لألم في الصدر في التعادل ضد ألافيس، كما أن المدافع جيرارد بيكيه انضم إلى قائمة الاصابات في النادي الكتالوني.

وتم استبدال أجويرو قبل فترة وجيزة من نهاية الشوط الأول في كامب نو، ولحسن حظ الارجنتيني، كان قادرًا على الخروج من الملعب بعد مساعدة من المسعفين.

وقال برشلونة في بيان رسمي بخصوص حالة مهاجم مانشستر سيتي السابق “كان سيرجيو أجويرو يعاني من آلام في الصدر معظم الشوط الأول وحل محله فيليب كوتينيو في الشوط الأول ثم نقل إلى المستشفى لإجراء تحليل لأمراض القلب.”

وكشف برشلونة أيضا عن إصابة المدافع جيرارد بيكيه بإصابات في ربلة الساق في التعادل 1/1 مع استمرار تفاقم مشاكل الإصابات للمدرب المؤقت سيرجي بارجوان.

وأضاف البيان: “في الشوط الثاني، شد جيرارد بيكيه العضلة النعلية في ربلة الساق اليمنى وسيحتاج إلى فحوصات لتحديد المدى الكامل للإصابة، وحل كليمنت لينجليت مكانه لبقية المباراة.

وختم بيان النادي الكتالوني “هذه أوقات مزدحمة في غرفة العلاج ببرشلونة. كان سيرجي بارجوان يعمل بالفعل بأعداد محدودة لمباراة اليوم، مع عدم توفر كل من رونالد أروجو وفرينكي دي يونغ ومارتن بريثويت وعثمان ديمبيلي وبدري وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي للمشاركة مع الفريق”.