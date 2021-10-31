الجناح المغربي “عبد الصمد الزلزولي” يسجل أول ظهور مع الفريق الأول لنادي برشلونة

شهدت المباراة الأولى لسيرجي برجوان مع برشلونة أيضًا، الظهور لأول مرة للجناح “عبد الصمد الزلزولي” مع الفريق الأول، حيث أعطى مدرب الفريق الثاني للنادي الكتالوني، بضع دقائق لليافع المغربي في التعادل بهدف لمثله امام ألافيس على ملعب كامب نو.

وأصبح عبد الصمد اللاعب رقم 27 الذي يظهر هذا الموسم والشاب الرابع من فريق برشلونة، بعد خافي و نيكولاس، وبالدي.

ودخل الشاب المغربي في الدقيقة 80 ليحل محل نيكولاس، وترك بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، رغم أن الأمور لم تكن مثالية بالنسبة له في المرة الأولى التي حصل فيها على الكرة، لكنه لم يفقد تركيزه وفاز بركلة حرة على حافة منطقة الجزاء أرسلها فيليب كوتينيو إلى المدرجات.

ودفع برشلونة 2 مليون يورو للتعاقد مع المغربي لفريق برشلونة الرديف من هيركوليس في الصيف الماضي، لكن الغريب أنه لم يكن لاعبًا منتظمًا مع برجوان في الفريق الرديف، على الرغم من أنه بدأ به بالمباراة الأخيرة ضد ألكويانو في ملعب يوهان كرويف.

وكان من العار بالنسبة لجماهير برشلونة بالإضافة إلى النتيجة، أن الظهور الأول لعبد الصمد جاء في نصف ملعب كامب نو الفارغ، على الرغم من رفع القيود الآن، حيث لم يحضر المباراة سوى 37278 معجبًا.

صحيح أن 26000 من حاملي التذاكر الموسمية أخذوا إجازة هذا الموسم بسبب عدم اليقين بشأن قيود فيروس كورونا – ولم يطلب سوى 5000 شخص استرداد تذاكرهم منذ ذلك الحين – كما أنها عطلة نهاية أسبوع وألافيس ليست مباراة كبيرة، لكنها مشكلة لبرشلونة.