الآن | مشاهدة مباراة صحم والاتحاد بث مباشر يلا شوت الدوري العماني عمانتل

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة صحم والاتحاد في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021.

يستضيف نادي صحم نظيره الاتحاد على ملعب مجمع صحار، في مباراة سيبحث فيها الفريقين عن تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بالدوري العماني 2021/2022.

وحصد صحم نقطة واحدة فقط من تعادله في الجولة الأولى مع فريق السيب (1-1)، وضعته في المركز قبل الأخير (13) بجدول ترتيب دوري عمانتل، بينما خسر في الجولة الثانية والثالثة أمام النهضة (4-0) وصحار (2-1)، على الترتيب.

على الجهة المقابلة، يمتلك نادي الاتحاد نقطة واحدة ايضًا في رصيده، بعدما تعادل في المباراة الافتتاحية مع الرستاق (2-2)، وتعرض للهزيمة أمام السويق (2-0)، والمصنعة (1-0)، ويتواجد في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة صحم والاتحاد اليوم، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت سلطنة عمان، 12:50 بتوقيت جرينتش، 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر أن آخر 3 مباريات جمعت الفريقين في الدوري العماني عمانتل، فاز صحم في مباراة واحدة، مقابل انتصار وحيد لفريق الاتحاد، وسيطر التعادل على اللقاء الثالث.

صحم – الاتحاد

ملعب مجمع صحار

الدوري العماني (الجولة 4)

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تشكيلة صحم الاساسية اليوم: عبدالعزيز الرقادي – فيصل البريكي – لوكي فيكمي – راشد سومايلا – شهاب المعمري – عمر غريب – فهد عبدالسلام – وجدي اللمكي – معاذ الخالدي – صنداي ابولو – دريك ساسواكو.

تشكيلة الاتحاد الاساسية اليوم: رياض العلوي – فهد نصيب – مؤيد عوض – محمد السعدون – عمر ناجي – أحمد السيد – حسين علي – نجوي إيمومو – يونس المشيفري – عبدالواسع المطري – شبيب صالح.