إحصائية من عام 2015 تنعكس سلباً على جماهير برشلونة

تعثر برشلونة في تعادل لا يسمن ولا يغني من جوع بهدف لمثله مع ألافيس على ملعب كامب نو في مباراة مساء السبت، أمام حضور 37278 مشجعًا فقط، في أدنى معدلات الحضور الجماهيري التي يسجلها البلوجرانا على ملعب كامب نو منذ سنوات بعيدة.

ووضع ممفيس ديباي الفريق الكتالوني في المقدمة بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة، قبل أن يدرك ألافيس التعادل بعد ثلاث دقائق عن طريق لويس ريوجا.

وكانت مباراة يوم أمس هي الأولى في حقبة ما بعد رونالد كومان، حيث أُعفي الهولندي من مهامه بعد الخسارة 1-0 مساء الاربعاء على يد رايو فاليكانو في فاليكاس.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري الأسباني حالياً، بالقرب من قمة الجدول تمامًا كما هو الحال في منطقة الهبوط.

وأشار العديد من المؤيدين إلى أسباب مختلفة لضعف الحضور الجماهيري، وأنه رقم رائع بالنظر إلى أن سعة كامب نو لا تتعدى 100.000 شخص، كما أن قيود فيروس كورونا أصبحت شيئًا من الماضي، لكن إحصائية من عام 2015 شككت في مصداقية معظم الحجج.

هذه الإحصائية هي متوسط الحضور في إسبانيا خلال موسم 2014/2015، حيث كان ريال بيتيس هو سادس أفضل فريق في عدد الحضور الجماهيري خلال ذلك الموسم بمتوسط أكثر من 30.000 مناصر – على الرغم من حقيقة أن النادي الأندلسي كان في الدرجة الثانية في ذلك العام.