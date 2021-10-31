مدرب ليفربول يستبعد نابي كيتا من مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا

لا يتوقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي مشاركة نجم خط وسطه الغيني الدولي نابي كيتا خلال المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، بسبب استمرار معاناته من إصابة في أربطة الساق.

وخرج نابي كيتا مصابًا بعد مضي 19 دقيقة فقط من مباراة ليفربول أمام برايتون أمس السبت.

وأثيرت الشكوك حول مشاركة كيتا في مواجهة برايتون بعد تعرضه لتدخل عنيف استوجب طرد الفرنسي بول بوجبا خلال الفوز الساحق لليفربول على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد..

وتعادل ليفربول مع ضيفه برايتون بهدفين لمثلهما بعد أن كان متقدما بهدفين دون رد ليتسع الفارق بينه وبين تشيلسي المتصدر إلى ثلاث نقاط.

ولم يعلق كلوب بشكل فوري على حالة كيتا، واكتفى بالقول أن اللاعب أصيب في أربطة الساق، لكن يبدو أنه سيفتقد لجهود نجم خط وسطه أمام أتلتيكو على ملعب أنفيلد في مباراة قد تحسم بطاقة عبور ليفربول لدور الستة عشر قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وقال كلوب للموقع الرسمي لليفربول “لقد أخبرني، جعلني أشاهد حالة إصابته، لذا لا أعرف، سنرى .. بالطبع اليوم الأحد أو غدًا سيجري أشعة ثم سنعرف حجم إصابته”.