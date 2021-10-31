الآن | مشاهدة مباراة المصنعة وبهلاء بث مباشر يلا شوت الدوري العماني عمانتل

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة المصنعة وبهلاء في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021.

يستقبل نادي المصنعة نظيره بهلاء على ملعب مجمع الرستاق، في مباراة مثيرة ضمن الجولة الرابعة بالدوري العماني 2021/2022، سيسعى فيها الفريقين لمواصلة نتائجهم الايجابية.

ويتواجد فريق المصنعة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري عمانتل وفي رصيده 6 نقاط، جمعها من انتصاره في آخر مباراتين على حساب صحار والاتحاد، بينما خسر في الجولة الافتتاحية أمام النهضة.

في المقابل، يقبع نادي بهلاء في المركز السادس برصيد 6 نقاط ايضًا، حصدها من الفوز على فريق عمان بالجولة الاولى والسويق في الثالثة والاخيرة، وتعرف للهزيمة في الجولة الثانية أمام الرستاق.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المصنعة وبهلاء اليوم، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت سلطنة عمان، 12:50 بتوقيت جرينتش، 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة بهلاء 24 بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت المصنعة وبهلاء في الدوري العماني عمانتل، انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، والتي أقيمت حينها ضمن منافسات الجولة الخامسة على المجمع الشبابي بنزوى.

المصنعة – بهلاء

ملعب مجمع الرستاق

الدوري العماني (الجولة 4)

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تشكيلة المصنعة الاساسية اليوم: خالد المعمري – حمود السعدي – ماجد السعدي – محسن الخميسي – محمد اليحمدي – نصيب الفيلاني – هيثم المجيني – خالد الهدابي – أرسيني لوكو – لنجا ليسي – علي المجيني.

تشكيلة بهلاء الاساسية اليوم: عمر العبري – يونس الريامي – خالد اليعقوبي – محمد العميري – أحمد البلوشي – بولو ولفريد – والي ايدير – جلارد بروجيس – ايمن المخيني – محمد الحبسي – محمد الصبحي.