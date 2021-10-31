باريس سان جيرمان أقل تفاؤلاً بشأن عودة سيرجيو راموس من الإصابة!

سيرجيو راموس لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان - صور Afp

بات تفاؤل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يتعلق بعودة صفقة الميركاتو الصيفي 2021 “سيرجيو راموس” إلى أعلى مستوى، يتضاءل يوماً بعد يوم.

ولم يلعب الإسباني بعد مع باريس سان جيرمان منذ وصوله في صفقة انتقال مجانية من ريال مدريد، بعد أن تم تهميشه بسبب إصابة في ربلة الساق أدت إلى تأجيل ظهوره الأول باستمرار.

على الرغم من أن النادي قد أعرب في الأصل عن تفاؤله بشأن عودة قلب الدفاع المحتملة إلى أعلى مستوياته عند توقيعه، إلا أنه حدد أيضًا العديد من المشكلات في الركبة والساق، وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية.

ومع تطور التقرير الطبي أسبوعًا بعد أسبوع، وبقاء راموس خارج قائمة الفريق، يبدو أن باريس سان جيرمان أقل ثقة فيما يتعلق بعودة اللاعب الإسباني إلى اللعب كما كان عليه مع ريال مدريد في السنوات الماضية.

وقال المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في حديثه للصحافة بعد الفوز على ليل يوم الجمعة بخصوص الدولي الاسباني “بالنسبة لراموس، كنا نعرف كل شيء” – تصريح يبدو أنه يتناقض مع التأخير المستمر في عودته إلى التدريبات الكاملة مع فريق ماوريسيو بوكيتينو.