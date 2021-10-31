يورجن كلوب مستاء من ردة فعل لاعبي ليفربول في التعادل مع برايتون

انتقد المدير الفني الألماني يورجن كلوب لاعبي ليفربول بسبب موقفهم في التعادل 2/2 مع برايتون في مباراة يوم السبت، منتقدًا “لغة جسدهم” بعد ان قلب الضيوف تقدمهم بهدفين على ملعب أنفيلد روود، إلى التعادل في الشوط الثاني.

وبدا أن الريدز يبحرون ضد النورس، وانهم في طريقهم إلى نتيجة اخرى عريضة، بعد خماسية الاسبوع الماضي امام مانشستر يونايتد، لكن أهداف “إينوك مويبو” و “لياندرو تروسارد”، رفعت مستوى الزوار وقاتلوا بشدة للحصول على نقطة غير متوقعة من أنفيلد روود.

وشعر كلوب بالإحباط بسبب انهيار ليفربول في الشوط الثاني بعد استقباله هدفين قبل صافرة النهاية، معترفًا بأن التعادل “يبدو وكأنه هزيمة” بينما كان يهاجم لاعبيه بسبب “ردة فعلهم” السيئة في الشوط الثاني.

ماذا قال يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول لنقطتين بملعبه امام برايتون؟

بدأ كلوب كلامه بعد المباراة بالقول “يبدو الأمر وكأنه هزيمة. هذا ليس فقط لأننا كنا متقدمين بهدفين ولم نفز، ولكن بسبب المباراة التي رأيتها، سجلنا هدفين من أجمل الأهداف التي رأيتها نسجلها على الإطلاق، والتي كانت غير مسموح بها.”

واوضح مدرب ليفربول “الهدف الثالث لساديو ماني بعد الضغط الذي قام به لم يكن محظوظًا، إذا كنت تريد تعليم الضغط، فستظهر هذا الموقف. لكنني أعتقد أنه غير مسموح به بسبب لمسة اليد.”

وتابع كلوب “أفضل اللحظات في الشوط الأول حيث أظهرنا كيف يمكن أن نؤذي برايتون، ولعبنا بعض أفضل التمريرات من خلال الوسط ولعبنا كرة قدم جيدة حقًا لكننا كنا 2/0 فقط.”

وعبر مدرب الريدز عن استيائه من ردة فعل لاعبيه في الشوط الثاني وقال “في الشوط الثاني، لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. لغة الجسد التي لم تعجبني كلها. كانت مثل” يا إلهي، إنها صعبة حقًا. نعم، كان الأمر واضحًا قبل المباراة.”

وأكمل “أفضل طريقة للدفاع امام برايتون هي امتلاك الكرة بنفسك واللعب في المساحات التي يتركونها، لكننا لم نفعل ذلك وهذه مشكلة”.

ويعني التعادل أن ليفربول تراجع بثلاث نقاط خلف تشيلسي المتصدر الحالي الذي حقق فوزا مقنعا بثلاثية على حساب نيوكاسل يونايتد يوم السبت.

ويواجه فريق الريدز في المباراة القادمة مواجهة صعبة مع أتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد في دوري ابطال اوروبا، قبل أن يسافر إلى شرق لندن لمواجهة وست هام يونايتد المتألق هذا الموسم مع دايفيد مويس.