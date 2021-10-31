زيدان يفتح الباب امام تولي تدريب باريس سان جيرمان في المستقبل القريب

زين الدين زيدان

فتح الفرنسي زين الدين زيدان الباب أمام احتمال إدارة باريس سان جيرمان في المستقبل القريب، بعد أن كان مترددًا في الدخول في محادثات مع النادي الباريسي لفترة طويلة.

وكان الفائز بكأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا، ومدرب ريال مدريد السابق، قد رفض في السابق الاستماع إلى عروض باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، يُقال الآن إن ابن مارسيليا لم يعد يغلق الباب أمام باريس سان جيرمان لتولي زمام الأمور في حديقة الأمراء مستقبلاً، وفقاً لموقع فوت ميركاتو الفرنسي.

وعلى الرغم من أن خياره الأول سيكون تولي مسؤولية المنتخب الفرنسي، إلا أن ديدييه ديشان متأكد من مكانه كمدرب حتى ما بعد كأس العالم 2022 العام المقبل على الأقل، مع عدم وجود ضمانات بأن زيدان سيكون هو الشخص الذي سيخلف زميله السابق في الفريق الوطني.

لطالما كانت إدارة باريس سان جيرمان على اتصال مع وكيل البالغ من العمر 49 عامًا “آلان ميلياتشيو”، ويبدو أن العودة إلى فرنسا من خلال الإدارة الفنية الآن مطروحة على الطاولة – على الرغم من أن موقع موريسيو بوكيتينو في العاصمة يبدو آمنًا في الوقت الحالي.