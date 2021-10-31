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يستغرق وصول تشافي هيرنانديز إلى برشلونة وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق بسبب تشبث نادي السد القطري بمديره الفني وفقًا لتقرير صحيفة الماركا الإسبانية.
وذكر التقرير أن لاعب خط الوسط الأسطوري السابق هو الخيار الأول لخوان لابورتا لخلافة رونالد كومان، كما أوضح تشافي نفسه أنه يريد المهمة ومستعد لها، لكن الاشكال يكمن في النادي القطري الذي يتولى إدارته حاليًا.
ويُظهر نادي السد مقاومة أكبر للسماح بهذه الخطوة أكثر مما كان متوقعًا، حيث إنهم مستاءون من أن الجميع يأخذ هذه الخطوة كأمر مسلم به على الرغم من أن لا أحد من برشلونة اتخذ مقاربة رسمية.
وانتقل السد إلى تويتر مساء السبت ليكرر التأكيد على أن تشافي لا يزال لديه عقد لمدة عامين مع النادي، وأن الكتالوني يركز بشكل كامل على مباريات فريقه المقبلة.
وتحدث تشافي نفسه على نفس المنوال في مؤتمر صحفي، وقال إنه يركز على عمله في قطر وليس لديه أي اهتمام بمناقشة أي شيء آخر.
وعلى الرغم من أن التعيين بعيد كل البعد عن الوضوح من وجهة نظر برشلونة، إلا أن قيادة النادي دعت إلى الهدوء، لأنهم لا يريدون الاستعجال في أي شيء، ويريدون أن يتفاوض تشافي على رحيله قبل أن يأتي للتوقيع مع النادي الكتالوني.
كانت هذه تفاصيل خبر تشبث السد بمدربه تشافي هيرنانديز، يؤخر وصوله إلى برشلونة اكثر مما كان متوقعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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