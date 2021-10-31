هل يستطيع النصر تحقيق لقب الدوري السعودي 2021/2022؟

لاعبي نادي النصر السعودي - صور Twitter

تحدث الاعلامي وليد الفراج وضيوفه خلال برنامج اكشن مع وليد، عبر قناة MBC ACTION عن حظوظ نادي النصر السعودي في العودة إلى المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق لقب هذا الموسم.

وطرح وليد الفراج سؤال على الناقد الرياضي محمد العنزي حول قدرة العالمي على تحقيق لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في ظل نتائج الفريق في الجولات الماضية.

وكان جواب محمد العنزي “النصر لازال بإمكانه تحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم، لأنه لم يحسم أي شيء حتى الآن “.

واضاف العنزي “النصر يتوفر على كل المقومات الأساسية التي تؤهله للفوز بدرع الدوري، شريطة تصحيح الأخطاء التي تواجه النادي، وعدم تصغيرها و تجاوزها كما حدث في الموسم الماضي “.

وختم محمد العنزي “النصر في الموسم الماضي، كان بإمكانه الهروب في صدارة الدوري السعودي في فترة من الفترات، لكنه تعامل بطريقة سيئة مع بعض المشاكل التي واجهت الفريق، واذا فعل نفس الأمر هذا الموسم، لن يحقق اللقب. ”

وواصل نادي النصر نزيف النقاط خلال مباراة يوم أمس السبت أمام الفيحاء ضمن مباريات الجولة 10 من الدوري السعودي، بعد تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

ويحتل فريق بيدرو إيمانويل المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ضمك، مع مبارتين مؤجلتين للعالمي بسبب انشغاله بمنافسات دوري ابطال اسيا 2021.