شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجونة أمام المقاصة في الجولة الثانية للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة عن تشكيل فريقه المقرر أن يخوض مباراة اليوم أمام المقاصة في الجولة الثانية من بطولة الدورى.

يضم التشكيل كلا من، إسلام طارق، ومحمد نجيب، ولؤى وائل، وعمرو السداوى، وأحمد سالم صافى، ونور السيد، ومحمد رزق، وإسلام محارب، وبيكلى، وكريم طارق، وخالد قم .

وعلى مقاعد البدلاء يأتي، إسلام عبد النعيم، وإيفونا، وإسلام رشدى، وأحمد عمرو، ومحمود الشبراوى، ومحمد عبد الجواد، وناصر ناصر، ومحمود الجزار، ومحمود الغرباوى.

ويستضيف مصر المقاصة نظيره الجونة في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمسابقة فيما تعادل الجونة مع سيراميكا بهدف لكل فريق في نفس الجولة.