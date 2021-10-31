شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بيج رامي في بطولة أولمبيا مصر للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت ظهر اليوم فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين في كمال الأجسام، والذي يقام في مصر لأول مرة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين، وهو حدث استثنائي خاصة أن الفائزين الأربعة في فئات الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج (الوزن المفتوح ووزن 212)، سيتأهلون للمشاركة في في مستر أولمبيا 2022 بالولايات المتحدة الامريكية.

ويقام المهرجان بأحد فنادق مدينة الإنتاج الإعلامي، بالسادس من اكتوبر، حيث تشهد فعاليات مهرجان أولمبيا مصر للمحترفين مشاركة عدد كبير من نجوم كمال الأجسام المحترفين مثل البطل المصري محمد شعبان والامريكي سيدريك ماكملان، وريجان جريمس ومحمد الإمام في الوزن المفتوح، وأحمد الورداني ومحمد الإمبابي و ستيف بنثين وجلال رضا.

ومن المنتظر ان يشهد المهرجان تكريم البطل المصري بيج رامى ، بعد تألقه وفوزه بلقب مستر اولمبيا 2021 للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب في نسخة العام الماضي.

ويتخلل المهرجان عدد من الفقرات الموسيقية، والاستعراضية بالاضافة إلي تكريم البطل العالمي محمود الدرة، الذي يعد واحد من اشهر لاعبي كمال الاجسام في المنطقة العربية.