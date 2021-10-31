شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عماد متعب تحتفل بعيد الهاولين رفقة بناتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت يارا نعوم، زوجة عماد متعب، نجم الأهلي السابق، بعيد الهلع "الهاولين"، ونشرت صور لبناتها مرتدين أزياء تنكرية عبر حسابها على انستجرام.

وظهر في الصور بنات عماد متعب، تمارا وسيلين وهما تحتفلان بالهالوين بملابس ومكياج تنكرى، ولاقت الصور اعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي:"ما شاء الله عليهم زي القمر "، " شكلهم عسولين جدا "،" ايه الحركات الجامدة دي ".



حساب يارا ناعوم على انستجرام

جدير بالذكر، ان الاحتفال بالهالوين تقليد شائع، قال بعض المؤرخين إنه يكون عشية العيد المسيحي الغربي "عيد القديسين"، بينما رأى آخرون أن "الهالوين" أصله مهرجان ديني للطائفة الكاثوليكية بإنجلترا كان يستهدف بث الرعب لطرد أرواح نهاية الصيف الشريرة.



زوجه عماد متعب



ابنه عماد متعب



ابنه عماد متعب



بنات عماد متعب

الهالوين أيضا فرصة لمحبي أفلام الرعب والمقالب والتنكر في أنحاء العالم، وتختلف مظاهر الاحتفال من بلد لآخر ففي لبنان اختار مجموعة غطّاسين الاحتفال بطريقة غريبة إذ اختاروا الغطس لقاع البحر قبالة منطقة البترون الساحلية شمال بيروت.

وفي النمسا يترك المحتفلون خبزًا وزجاجات المياه على طاولة الطعام اعتقادا منهم أن أرواح الموتى تعود للأرض هذا اليوم، أما أثرياء بريطانيا فينفقون عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لتزيين منازلهم بالقرع والزهور الموسمية

في هونج كونج يسمون اليوم "عيد الأشباح الجياع" ويخرجون بمظاهرات لحرق لافتات تحمل صور الفاكهة أو الأوراق المالية اعتقادا أن ذلك يهدئ الأشباح. وفي فرنسا يرتدي الشباب ملابس مرعبة ويجوبون الطرقات كما تعقد احتفالات عائلية.