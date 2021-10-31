شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فلفل حارس يد الزمالك: كان حلمى أكون مهندس وبحب عمرو دياب ومنير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمود خليل "فلفل" حارس فريق كرة اليد بنادى الزمالك.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
النوم.
بتدخل المطبخ؟
مليش فى المطبخ.
من نجمك المفضل؟
ليونيل ميسى.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب و محمد منير.
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
مهندس.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
كريم عبد العزيز.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.