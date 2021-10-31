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برة الملعب.. فلفل حارس يد الزمالك: كان حلمى أكون مهندس وبحب عمرو دياب ومنير

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القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمود خليل "فلفل" حارس فريق كرة اليد بنادى الزمالك. 

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

النوم.

 

بتدخل المطبخ؟

 

مليش فى المطبخ.

 

 

من نجمك المفضل؟

 

ليونيل ميسى.

 

من مطربك المفضل؟

 

عمرو دياب و محمد منير.

 

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لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

 

مهندس.

 

مين من نجوم  السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

 

كريم عبد العزيز. 

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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