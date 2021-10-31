شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فلفل حارس يد الزمالك: كان حلمى أكون مهندس وبحب عمرو دياب ومنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمود خليل "فلفل" حارس فريق كرة اليد بنادى الزمالك.

النوم.

مليش فى المطبخ.

ليونيل ميسى.

عمرو دياب و محمد منير.

مهندس.

كريم عبد العزيز.

الكاجوال.