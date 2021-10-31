الامارات | لاعب عربي مع برشلونة.. قيمة فسخ عقده 200 مليون يورو!

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب عربي مع برشلونة.. قيمة فسخ عقده 200 مليون يورو! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض النجم المغربي الصاعد عبدالصمد الزلزولي (19 سنة) مباراته الأولى مع برشلونة أمام ألافيس، السبت، ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني بعدما زجّ به المدرب الجديد سيرجي بارخوان الذي تولى المهمة مؤقتاً خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان.

وسلطت صحيفة سبورت الكاتالونية أضواء على اللاعب المغربي الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، إذ استدعاه بارخوان أخيراً للفريق الأول بعدما كان قد درّبه سابقاً في الفريق الرديف.

ويعتبر عبد الصمد الزلزولي أحد أبرز اللاعبين في المنتخب المغربي تحت 20 سنة، وانضم لبرشلونة في أغسطس الماضي قادما من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين، فيما يتضمن عقده مع برشلونة شرطا جزائيا ضخما، قيمته 200 مليون يورو.

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