شاهد.. مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض إنتر ميلان مواجهة جديدة من أجل العودة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة، أمام أودينيزي.



ويستضيف إنتر ميلان نظيره أودينيزي، على ملعب جوسيبي مياتزا، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر نابولي ووصيفه ميلان.

في المقابل، يحتل أودينيزي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، ويسعى لمفاجأة إنتر ميلان وتحقيق نتيجة إيجابية للقفز إلى وسط الجدول.