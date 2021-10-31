شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض الأهلي ثاني مبارياته على أمل استعاده لقبه المفضل؛ الدوري المصري، عندما يواجه طلائع الجيش في الجولة الثانية من المسابقة.



واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري 2021-2022 بتحقيق فوز عريض على الإسماعيلي بنتيجة 4-0، فيما فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

وتُقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الجولة الثانية من الدوري المصري، مساء الأحد الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

وستقوم القناة بنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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ومن المُقرر أن يتولى بلال علام التعليق على مباراة الأهلي والبنك الأهلي، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي، حيث استقر على إعادة محمد شريف إلى التشكيلة الأساسية.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق ، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، محمد شريف.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الاتحاد السكندري - 4 نقاط

الأهلي - 3 نقاط

البنك الأهلي - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

بيراميدز - 3 نقاط

المقاولون العرب - 3 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

كريستوفاو باسينسيا مابولولو - الاتحاد السكندري - 3 أهداف

أحمد رفعت - فيوتشر - هدفان

بيرسي تاو - الأهلي - هدفان

وليد الكرتي - بيراميدز - هدفان

محمد هلال - البنك الأهلي - هدفان

جون إيبوكا - إنبي - هدفان