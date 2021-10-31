زاها يتعرض لإهانة عنصرية بعد قيادته بالاس للفوز على مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

تعرض مهاجم كريستال بالاس، الإيفواري، ويلفريد زاها، لإهانة عنصرية عبر الإنترنت، بعد قيادته فريقه للفوز على مانشستر سيتي 2-0، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر زاها، الذي أحرز الهدف الأول لفريقه في ملعب "الاتحاد" وتسبب في طرد مدافع "السيتي" أيمريك لابورت ببطاقة حمراء مباشرة في الوقت الإضافي للشوط الأول، نشر بعض الرسائل المسيئة التي وصلته عبر "إنستغرام"، وطالب الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع المشكلة بجدية.

وكتب زاها عبر "إنستغرام": "الهدف من هذه الرسالة ليس تلقي رسائل دعم أو تعاطف أو عبارات تعبر عن الاشمئزاز.. أنا هنا أطالب بحل المشكلة الفعلية".

وتعرض الكثير من اللاعبين في الآونة الأخيرة لإساءات عنصرية عبر الإنترنت، وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما طالبت رابطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، شركات الإنترنت ببذل المزيد من الجهد من أجل التصدي لهذه المشكلة ومنع نشر مثل هذه الإساءات.