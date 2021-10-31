ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز تشيلسي وخسارة السيتي.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تصدر تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بعد الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة العاشرة من البريميرليج، متفوقًا على ليفربول الوصيف بـ 3 نقاط، الذي تعادل مع برايتون بهدفين لكل فريق.

فيما جاء مانشستر سيتي ثالثا بـ29 نقطة، بعد خسارته من كريستال بالاس بهدفين نظيفين، فيما فاز مانشستر يونايتد على توتنهام 3-0.

وفيما يلي ترتيب الجدول حتى الآن:

1- تشيلسي – 25 نقطة

2 – ليفربول – 22 نقطة

3 – مانشستر سيتي – 20 نقطة

4 – وست هام يونايتد – 17 نقطة

5 – مانشستر يونايتد – 17 نقطة

6 – أرسنال – 17 نقطة

7 – برايتون – 16 نقطة

8 – توتنهام – 15 نقطة

9 – إيفرتون – 14 نقطة

10 – ليستر سيتي – 14 نقطة

11 – وولفرهامبتون – 13 نقطة

12 – برينتفورد – 12 نقطة

13 – كريستال بالاس – 12 نقطة

14 – ساوثهامبتون – 11 نقطة

15 – أستون فيلا – 10 نقاط

16 – واتفورد – 10 نقاط

17 – بيرنلي – 7 نقاط

18 – ليدز يونايتد – 7 نقاط

19 – نيوكاسل يونايتد – 4 نقاط

20 – نورويتش سيتي – نقطتين.

وعلى صعيد الهدافين، حافظ النجم المصري محمد صلاح على صدارة الترتيب هدافي، رغم غيابه عن التهديف في تعادل فريقه ليفربول أمام ضيفه فريق برايتون بنتيجة 2-2.

ويتواجد صلاح على رأس صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن المهاجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، الذي فشل في التسجيل في خسارة فريقه أمام أرسنال بثنائية.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:



1ـ محمد صلاح (ليفربول) 10 أهداف.

2 ـ جيمي فاردي (ليستر سيتي) 7 أهداف.

3 ـ ساديو ماني (ليفربول) 6 أهداف.

4 ـ ميكائيل أنطونيو (وست هام) 6 أهداف.

5 ـ إسماعيلا سار (واتفورد) 4 أهداف.

6 ـ أوباميانج (أرسنال) 4 أهداف.

7 ـ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 4 أهداف.

8 ـ دييجو جوتا (ليفربول) 4 أهداف.

9 ـ ريس جيمس (تشيلسي) 4 أهداف.

10 ـ سون هيونج مين (توتنهام) 4 أهداف.

11ـ كالوم وينسون (كريستال بالاس) 4 أهداف

12 ـ كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 4 أهداف.

13 ـ ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) 4 أهداف.

14 ـ ماكسويل كورني (بيرنلي) 4 أهداف.

15 ـ نيال موباي (برايتون) 4 أهداف.