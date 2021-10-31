ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز تشيلسي وخسارة السيتي.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
تصدر تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بعد الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة العاشرة من البريميرليج، متفوقًا على ليفربول الوصيف بـ 3 نقاط، الذي تعادل مع برايتون بهدفين لكل فريق.
فيما جاء مانشستر سيتي ثالثا بـ29 نقطة، بعد خسارته من كريستال بالاس بهدفين نظيفين، فيما فاز مانشستر يونايتد على توتنهام 3-0.
وفيما يلي ترتيب الجدول حتى الآن:
1- تشيلسي – 25 نقطة
2 – ليفربول – 22 نقطة
3 – مانشستر سيتي – 20 نقطة
4 – وست هام يونايتد – 17 نقطة
5 – مانشستر يونايتد – 17 نقطة
6 – أرسنال – 17 نقطة
7 – برايتون – 16 نقطة
8 – توتنهام – 15 نقطة
9 – إيفرتون – 14 نقطة
10 – ليستر سيتي – 14 نقطة
11 – وولفرهامبتون – 13 نقطة
12 – برينتفورد – 12 نقطة
13 – كريستال بالاس – 12 نقطة
14 – ساوثهامبتون – 11 نقطة
15 – أستون فيلا – 10 نقاط
16 – واتفورد – 10 نقاط
17 – بيرنلي – 7 نقاط
18 – ليدز يونايتد – 7 نقاط
19 – نيوكاسل يونايتد – 4 نقاط
20 – نورويتش سيتي – نقطتين.
وعلى صعيد الهدافين، حافظ النجم المصري محمد صلاح على صدارة الترتيب هدافي، رغم غيابه عن التهديف في تعادل فريقه ليفربول أمام ضيفه فريق برايتون بنتيجة 2-2.
ويتواجد صلاح على رأس صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن المهاجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، الذي فشل في التسجيل في خسارة فريقه أمام أرسنال بثنائية.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:
1ـ محمد صلاح (ليفربول) 10 أهداف.
2 ـ جيمي فاردي (ليستر سيتي) 7 أهداف.
3 ـ ساديو ماني (ليفربول) 6 أهداف.
4 ـ ميكائيل أنطونيو (وست هام) 6 أهداف.
5 ـ إسماعيلا سار (واتفورد) 4 أهداف.
6 ـ أوباميانج (أرسنال) 4 أهداف.
7 ـ برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 4 أهداف.
8 ـ دييجو جوتا (ليفربول) 4 أهداف.
9 ـ ريس جيمس (تشيلسي) 4 أهداف.
10 ـ سون هيونج مين (توتنهام) 4 أهداف.
11ـ كالوم وينسون (كريستال بالاس) 4 أهداف
12 ـ كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 4 أهداف.
13 ـ ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) 4 أهداف.
14 ـ ماكسويل كورني (بيرنلي) 4 أهداف.
15 ـ نيال موباي (برايتون) 4 أهداف.