صاحب ذهبية العالم.. تفاصيل وفاة طارق وهدان لاعب رفع الأثقال البارالمبي في معسكر المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - توفى صباح اليوم طارق وهدان، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

نعت فاطمة عمر بطلة العالم في تاريخ رفع الأثقال لذوي القدرات الخاصة، البطل البارالمبي طارق مصطفى وهدان الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

ونشرت فاطمة صورة لطارق عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا طارق".

وكشفت حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، في تصريحات نقلتها "اليوم السابع"، أن اللاعب كان يتواجد في المركز الأولمبى مع لاعبى المنتخب خلال المعسكر والتجمع، لكنه تعرض لوعكة صحية وتم إخطار أسرته، فقامت والدته بنقله الى أحد المستشفيات وتوفى هناك.

وحصل طارق على على 71 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، منها 5 ميداليات في بطولات دولية.

كما يعد أول لاعب مصري يحصل على ذهبية بطولة العالم، وقد تم اختياره كأفضل لاعب ناشئ في عام 2017 بالمكسيك، كما حصل علي ميداليتين ذهبيتين بطولة أفريقيا في الجزائر 2018.