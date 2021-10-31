شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الطلائع أمام البنك تضع خطة كارتيرون لعبور لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاهدة مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي فى الجولة الأولى من عمر الدورى الممتاز والتى شهدت خسارة الطلائع بثلاثية من أجل الوقوف على خطة لقاء اليوم أمام الأخير فى المواجهة التى ستجمعهما فى الخامسة والنصف اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. وجاءت مشاهدة كارتيرون لمواجهة الطلائع والبنك للتعرف على طريقة أداء الطلائع والثغرات الدفاعية والقوة الهحومية التى سيخوض على أساسها مواجهة الجولة الثانية فى الدورى.

وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين نظيفين في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري بعد الفوز على انبى بضربة البداية وذلك لملاحقة الاهلى على قمة المسابقة التي تصدرها بفارق الأهداف، ويراهن المدرب الفرنسي على تألق الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبه أحمد فتوح في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف بينما يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مباراة الطلائع بسبب إيقافه من إتحاد الكرة ثمانية مباريات.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من :" محمد أبو جبل -محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري".