شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير للشناوي بعد ترشحه لأفضل حارس: "فخر لينا وأنت تستحق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سعد سمير كابتن فريق فيوتشر، عن سعادته بترشيح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لجائزة أفضل حارس بالعالم، وكتب سعد عبر حسابه الشخصي على تويتر: حقيقي فخر لينا كلنا انك تكون موجود في المكانة دي يا شناوي بس الي يعرفك كويس يعرف انك تستحق بتعبك واصرارك واخلاصك ربنا يكرمك كمان وكمان لأنك تستاهل كل خير.

سعد سمير وأعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ترشيح حارس مرمى وقائد النادي الأهلي محمد الشناوي على جائزة أفضل حارس في العالم، في حفل ضخم سيقام في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وشهدت قائمة المرشحين التي أعلن عنها الاتحاد عبر موقعه الرسمي تواجد محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بجانب حراس أكبر الأندية الأوروبية، مثل جيانلويجي دوناروما ومانويل نوير ويبو كورتوا.

وقاد محمد الشناوي النادي الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية العام الماضي.

ونستعرض أبرز الأرقام الخاصة بالشناوي قبل ترشيحه إلى تلك الجائزة:

السن: 32 سنة

القيمة التسويقية: 45 مليون و384 ألف جنيه

شارك مع الأهلي في: 172 مباراة

استقبل: 96 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه في: 102 مباراة

مع المنتخب الأول

شارك في: 27 مباراة

استقبلت شباكه: 16 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه في: 14 مباراة

مع المنتخب الأولمبي

شارك في: 4 مباريات

استقبلت شباكه: هدفين

حافظ على نظافة شباكه في: مباراتين

حصد الشناوي: 12 لقباً مع الأهلي

بواقع: 5 بطولات دوري عام ـ بطولتين دوري أبطال أفريقيا ـ بطولة كأس السوبر الإفريقي ـ كأس مصر مرتين ـ بطولتين كأس السوبر المصري ـ برونزية كأس العالم للأندية

الشناوي أول حارس مصري في التاريخ يشارك في 5 بطولات الكبرى:

" كأس العالم ـ كأس أمم إفريقيا ـ الألعاب الأولمبية ـ كأس العالم للأندية ـ دوري أبطال إفريقيا"