شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: الأهلى أكد لحاق محمد الشناوى بمباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، عن أنهم تلقوا تأكيدات من النادى الأهلى بلحاق محمد الشناوى حارس الفريق بمباراة القمة أمام نادى الزمالك يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى.
وأوضح مسئولو المنتخب أنهم تلقوا تأكيدات بجاهزية محمد الشناوى بالمشاركة أمام البنك الأهلى اليوم بالدورى، ولكن الجهاز الفنى فضل عدم التسرع على أن يشارك الحارس الدولى أمام الزمالك فى مباراة القمة.
وتعافى الشناوى من الإصابة بالمزق فى العضلة الخلفية، التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة المنتخب الوطنى الأول أمام نظيره الليبى فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، وأدى الشناوى تدريبات قوية فى الأهلى مع الثلاثى على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ترشيح حارس مرمى وقائد النادي الأهلي محمد الشناوي على جائزة أفضل حارس في العالم، في حفل ضخم سيقام في نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وشهدت قائمة المرشحين التي أعلن عنها الاتحاد عبر موقعه الرسمي تواجد محمد الشناوي، حارس الأهلي ومنتخب مصر، بجانب حراس أكبر الأندية الأوروبية، مثل جيانلويجي دوناروما ومانويل نوير ويبو كورتوا.
وكان العملاق الألماني مانويل نوير هو آخر الحائزين على الجائزة في عام 2020.
وقاد محمد الشناوي النادي الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية العام الماضي.
وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:
محمد الشناوي (الأهلي – مصر)
جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان – إيطاليا)
ثيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا)
كاسبر شمايكل (ليستر سيتي- ليستر سيتي)
جوردان بيكفورد (إيفرتون - إنجلترا)
ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد - إسبانيا)
مانويل نوير (بايرن ميونخ - ألمانيا)
إيدرسون (مانشستر سيتي - إنجلترا)
إدوارد ميندي (تشيلسي - السنغال)
إميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين)
يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - سلوفينيا)
بيتر جولاتشي (لايبزيج – المجر)
كيلور نافاس (باريس سان جيرمان - كوستاريكا)
أليسون (ليفربول - البرازيل)
أندريه أونانا (أياكس أمستردام - الكاميرون)
مات تيرنر (نيوإنجلاند ريفورلوشن - أمريكا)
أندريه بليك (فيلادلفيا يونيون - جامايكا)
بيدرو جاليز (أورلاندو سيتي - بيرو)
جيرمو أوتشوا (كلوب أمريكا - المكسيك)
أمير عبد زاده (ماريتيمو - إيران)