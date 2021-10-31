شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: الأهلى أكد لحاق محمد الشناوى بمباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، عن أنهم تلقوا تأكيدات من النادى الأهلى بلحاق محمد الشناوى حارس الفريق بمباراة القمة أمام نادى الزمالك يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى.

وأوضح مسئولو المنتخب أنهم تلقوا تأكيدات بجاهزية محمد الشناوى بالمشاركة أمام البنك الأهلى اليوم بالدورى، ولكن الجهاز الفنى فضل عدم التسرع على أن يشارك الحارس الدولى أمام الزمالك فى مباراة القمة.

وتعافى الشناوى من الإصابة بالمزق فى العضلة الخلفية، التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة المنتخب الوطنى الأول أمام نظيره الليبى فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، وأدى الشناوى تدريبات قوية فى الأهلى مع الثلاثى على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.