شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام البنك الليلة فى الدوري.. تاو يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق في جميع عناصر المارد الأحمر تقريباً لمباراة البنك الأهلي الليلة في الدوري أن كانت هناك مفاضلة بين لاعبين في مركز وحيد فقط.

واستقر موسيماني على خوض مباراة البنك بنفس تشكيل مباراة الإسماعيلي الأخيرة مع إجراء تغيير وحيد بسبب غياب المالي آليو ديانج لاعب الفريق عن مباراة الليلة للإيقاف.

وينوي موسيماني الدفع بكلاً من، على لطفي، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية ، حمدي فتحي، على معلول، لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو، فيما تبقي المفاضلة بين مشاركة محمد هاني أو أحمد عبد القادر في التشكيل الأساسي.

وتبدو حظوظ أحمد عبد القادر أقوى للظهور أساسيا في مركز الجناح الأيسر على أن يلعب ميكيسوني في مركز الجناح الأيمن ويقوم أفشة بدور صانع اللعب ويشارك بيرسي تاو كمهاجم "وهمي" كما لعب في مباراة الأسماعيلي.

وخاض الاهلي مباراة الإسماعيلي الأخيرة ، بتشكيل ضم كلاً من : على لطفي ، بدر بانون ،ايمن أشرف ، أكرم توفيق ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، أليو ديانج، على معلول ، لويس ميكيسوني ، محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري ، ويتطلع الأحمر لحصد نقاط المباراة ليواصل إنتصاراته بعدما فاز على الأسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى للبطولة المحلية مساء الأربعاء الماضي.