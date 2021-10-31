شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يطلب تحديد موقفه فى الأهلي بعد الاستبعاد ويبحث عن عرض خارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب طاهر محمد طاهر مهاجم النادي الأهلي الجهاز الفني لناديه بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تحديد موقفه، سواء بوجود حاجة لخدماته أم لا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد استبعادة من المباريات الأخيرة وأخرها مباراة فريقه أمام البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وطالب طاهر وكيل أعماله بالبحث عن عرض خارجي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للأهلي في ظل الاعتماد على الثنائي الأجنبي الجديد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني ويأتي من خلفهم حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا، لتصبح فرصة طاهر في العودة لحسابات الجهاز الفني صعبة.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن طاهر حصل على العديد من الفرص ولعب الكثير من المباريات بشكل أساسي منذ انتقاله للفريق الأحمر من صفوف المقاولون العرب ولكنه لم يحسن استغلالها، ولم ينجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية وبالتالي فمن الطبيعي أن يتم استبعادة لفترة ومنح الفرصة أكثر للاعبين الأخرين وبالتحديد الصفقات الجديدة.

ويواجه الأهلي مساء اليوم الأحد نظيره البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري العام، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية بعد مشاركته في الشوط الثاني.