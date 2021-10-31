شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وزيزو وإمام عاشور أوراق كارتيرون أمام الطلائع.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، إلى تحقيق الفوز الثانى على التوالى على حساب طلائع الجيش فى المواجهة التى ستجمعهما فى تمام الخامسة والنصف اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز فى مشوار الدفاع عن اللقب.

ويعول الجهاز الفنى بقيادة كارتيرون أمال عريضة على الثلاثى أشرف بن شرقى وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو فى مواجهة الليلة، خاصة أنهما يمتلكون موهبة الوصول إلى المرمى بعنصر المراوغة، حيث يعتمد كارتيرون على الثلاثى بشكل كبير فى التشكيل الأساسى للفريق.

وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين نظيفين في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري بعد الفوز على انبى بضربة البداية وذلك لملاحقة الاهلى على قمة المسابقة التي تصدرها بفارق الأهداف، ويراهن المدرب الفرنسي على تألق الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبه أحمد فتوح في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف بينما يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مباراة الطلائع بسبب إيقافه من إتحاد الكرة ثمانية مباريات.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من :" محمد أبو جبل -محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري".