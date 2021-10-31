شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان بديل محمد شريف فى قائمة منتخب مصر لمباراتى أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة كيروش، على استدعاء أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى التركى لمعسكر الفراعنة المقبل، الذى يتخلله مباراتى انجولا والجابون يومى 12 و16 نوفمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

فى المقابل، بات محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، قبل اعلان قائمة المنتخب الذي يستعد لمواجهة منتخب أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يأتي ذلك بعدما تم استبعاد محمد شريف من مواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز بينما شارك بيرسي تاو المهاجم الجنوب أفريقي الذي سجل هدفين.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش إعلان قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين النهائية لمباراتى أنجولا والجابون عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى، وتحديدا يوم 6 نوفمبر المقبل.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومى 12 و15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش (التاسعة فى القاهرة) كموعدين لمباراتي أنجولا مع مصر، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.