شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: صرفنا مقدمات عقود اللاعبين الجدد ونعزل الفريق عن الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن آخر مستجدات أزمة المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق البورسعيدى، وقال هاشم في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": اللاعبين كان لهم مستحقات متأخرة من الموسم الماضي بقيمة 25% أي ما يعادل 6 مليون جنيه، وتم صرف مقدمات عقود اللاعبين الجدد، وهناك لاعبين حصلوا على 50% من مقدمات العقود، وكل هذه مصاريف كبيرة مع العلم أننا نادي شعبي ولا توجد موارد، وسمير حلبية صرف من جيبه قرابة 30 مليون جنية في ضم الصفقات الجديدة، ورسوم سفر الكونفدرالية.

وأضاف: نحاول عزل فريق الكرة عن كل الأزمات، من خلال تواجد الفريق بمعسكر برج العرب، منذ مباراتي الذهاب والإياب في الكونفدرالية، وفرنا 75 من الأمور المالية الخاصة بالفريق، ونسعى لصرف الجزء المتبقي لتوفير المناخ الصحي للفريق للتركيز في الدوري.

وعن التعادل مع غزل المحلة في الجولة الأولى بالدوري قال هاشم: البداية كانت جيدة لنا في الدوري، خاصة بعدما غيرنا قوام الفريق بعد ضم لاعبين جدد ورحيل لاعبين قدامى، كان لدينا 22 لاعباً وقمنا بضم 9 صفقات، لم يلعبوا معنا في الكونفدرالية، وكانت هناك حيرة فنية في اختيار اللاعبين بمباريات الدوري، وتعاقدنا مع جهاز فني محترم والبدايات من الطبيعي أن تشهد إخفاقات ولكن الأمور تسير بشكل جيد.

وشهد مران المصري البورسعيدي الذى جرى في الخامسة والنصف مساء أمس السبت، تعليمات خاصة من معين الشعباني، المدير الفني للفريق، للاعبين قبل مواجهة سموحة المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الثانية من الدوري.