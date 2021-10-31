شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني محور حديث موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عددة محاضرات مع لاعبي فريقه، قبل مواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري العام.

وطلب موسيماني من لاعبي الأهلي أخذ محمد هاني مثالاً في أداء التدريبات بمنتهي القوة رغم ابتعادة عن التشكيل الأساسي وعدم افتعالة أي أزمة رغم اعتماد موسيماني على أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي منذ انطلاق الموسم.

وأكد موسيماني للاعبين أنه يرى أن محمد هاني يعد واحد من أكثر اللاعبين التزاماً وادائاً للتدريبات بقوة، الأمر الذي سيجبره كمدير فني على منحه العديد من فرص المشاركة رغم تألق أكرم توفيق.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية بعد مشاركته في الشوط الثاني.