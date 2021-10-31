شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يبحث عن حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص، وذلك قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع طلائع الجيش، والذي يجمع الفريقين في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان لاعبو المقاولون قد أهدروا الكثير من الفرص السهلة في مباراة إنبي الماضية بالجولة الثانية للدوري، ليتلقى ذئاب الجبل أول هزيمة في الموسم الجديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووجه النحاس تعليمات خاصة إلى مهاجمي الفريق بضرورة استغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى، كما طالبهم بأهمية إحراز الأهداف في وقت مبكر لكسب الوقت والثقة ووضع المنافس تحت ضغط.

من جانبه، أكد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن فريقه استحق ضربتي جزاء في لقاء إنبي الذي خسره الفريق بنتيجة 3-2.

وقال فتحي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فريقه قدم مباراة مميزة، ولكن التحكيم لم ينصف الفريق بعد تغاضيه عن ضربتي جزاء، رغم تطبيق تقنية الفيديو.

وأشار إلى أن مستوى التحكيم هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي الذي شهد تطبيق الفيديو لأول مرة ومن الطبيعي أن يتطور الأداء التحكيمي للأفضل، ولكن يجب أن يكون التحكيم أفضل في تطبيق الفيديو.