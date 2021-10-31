علي ماهر يواصل قيادة فيوتشر من المدرجات أمام المصري بالجولة الثالثة للدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل علي ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر قيادته للفريق من المدرجات بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، وذلك خلال مباراة المصرى فى الجولة الثالثة بالدورى العام فى الموسم الجارى، بعدما قاد الفريق فى أول مباراة أمام فاركو من المدرجات ومباراة الاتحاد بالجولة الثانية أيضاً، والتى انتهت بهزيمة فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع الأمر إلى تنفيذ علي ماهر لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها الموسم الماضى من قبل اتحاد الكرة عندما كان يتولى الإدارة الفنية للنادى المصرى، حيث تعرض للإيقاف 4 مباريات بدأت من الجولة الأخيرة فى الموسم الماضى وتستمر لـ3 مباريات فى الموسم الجارى وهى فاركو والاتحاد والمصرى.

ويلتقى فيوتشر في الجولة الثالثة، مع المصري البورسعيدي، فى المباراة التى تقام على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وكشف محمد عبد الكريم، مدرب عام فريق فيوتشر، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري رغم الهزيمة قائلا: "قدمنا مباراة كبيرة واضعنا العديد من الفرص ولا نستحق الخسارة من الاتحاد".

وأضاف: "راض عن أداء الفريق تماما، ونستعد للفترة المقبلة، وطبيعي أن نخسر ونكسب ونتعادل، لكن أتمنى أن تتوقف ظاهرة إضاعة الوقت، وأن ينتبه لها الحكام".

وتابع: "لدينا لاعبون في مرحلة التأهيل والتجهيز، ولدينا حلول هجومية كبيرة، لا نعتمد على أحمد رفعت فقط، ومذ ذلك هو لاعب مميز وسجل هدفين في مرمى عبد المنصف".