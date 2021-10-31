شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من خدعة خسارة الطلائع بثلاثية أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، على تحذير اللاعبين من مواجهة طلائع الجيش المحدد لها الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

وجاء تحذير كارتيرون للاعبيه خوفا من خدعة خسارة فريق الطلائع فى أول مواجهة بالدورى أمام البنك الأهلى بثلاثية، خاصة أن الفريق يسعى إلى الإنتفاضة فى لقاء اليوم لتصحيح الأوضاع و تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة.

وكان الزمالك قد فاز على إنبى بهدفين نظيفين في الجولة الأولى للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري بعد الفوز على انبى بضربة البداية وذلك لملاحقة الأهلى على قمة المسابقة التي تصدرها بفارق الأهداف، ويراهن المدرب الفرنسي على تألق الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبه أحمد فتوح في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف بينما يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مباراة الطلائع بسبب إيقافه من إتحاد الكرة ثمانية مباريات.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من: "محمد أبو جبل -محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري".