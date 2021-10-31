شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى مع صافرة الحكم محمود عاشور.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره البنك الأهلى في الجولة الثانية من بطولة الدورى، فى اللقاء الذى يقام باستاد الأهلى والسلام.

ويتولى إدارة اللقاء الدولى محمود عاشور، حكما للساحة، في المباراة التي تحمل رقم 28 التي يديرها عاشور للفريق الأحمر، منها 25 ببطولة الدورى، و2 بكأس مصر، حقق الأحمر الفوز في 24 مباراة، وتعادل في اثنان، وخسر واحدة فقط.

كان الأهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلى بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة بينما فاز البنك الأهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وطالب موسيمانى لاعبيه بمواصلة تدشين إنطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لاستعادة بطولة الدوري التي فقدها لصالح الزمالك في الموسم الأخير بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة على اللقب.

ويسعى موسيمانى لقيادة الاهلى لتحقيق الانتصار الأول في تاريخه على البنك الاهلى لاسيما أن الفريق الذى يخوض ثانى مواسمه بالدوري الممتاز أستطاع فرض نتيجة التعادل على المارد الأحمر في مواجهتى الموسم الماضى ليكون أحد أسباب خسارة اللقب .