ترشيح موسيماني لجائزة "أفضل مدرب في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وقع الاختيار على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي، ضمن القائمة المختصرة لأفضل مدرب العالم لعام 2021 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS".

وسبق وأعلن "IFFHS" في وقت سابق عن تواجد حارس الأهلي محمد الشناوي ضمن المرشحين لجائزة "أفضل حارس مرمى في العالم". (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الإلكتروني قائمة ضمت 24 مديرا فنيا بينهم بيتسو موسيماني بجانب كبار مدربي العالم.

موسيماني قاد الأهلي للتتويج بالعديد من الألقاب على رأسها بطولتي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021، كما نال برونزية كأس العالم للأندية.

كما تواجد التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق للترجي والحالي للمصري البورسعيدي، ضمن قائمة المرشحين كممثل وحيد للمدربين العرب.

وكان الألماني هانز ديتر فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، حصد جائزة أفضل مدرب في العام الماضي بعد قيادة الفريق البافاري للتتويج بالثلاثية.

وجاءت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب كالتالي:

توماس توخيل (ألمانيا، تشيلسي)

جوسيب جوارديولا (إسبانيا، مانشستر سيتي)

ماوريسيو بوكيتينو (الأرجنتين، باريس سان جيرمان)

زين الدين زيدان (فرنسا، ريال مدريد)

أوناي إيميري (إسبانيا، فياريال)

أولي جونار سولسكاير (النرويج، مانشستر يونايتد)

هانز ديتر فليك (ألمانيا، بايرن ميونيخ)

جوليان ناجيلسمان (ألمانيا، لايبزيج)

دييجو سيميوني (الأرجنتين، أتلتيكو مدريد)

أنطونيو كونتي (إيطاليا، إنتر ميلان)

كريستوف جالتير (فرنسا، ليل)

يوري فيرنيدوب (أوكرانيا، شيريف)

ريناتو جاوتشو (البرازيل، فلامينجو)

أبيل فيريرا (البرازيل، بالميراس)

أليكسي ستيفال "كوكا" (البرازيل، أتلتيكو مينيرو)

بيتسو موسيمان (جنوب إفريقيا، الأهلي)

مانقوبا منجقيثي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صنداونز)

معيني شعباني (تونس، الترجي)

جيم كيرتن (أمريكا، فيلادلفيا يونيون)

سانتياغو سولاري (الأرجنتين، فريق أمريكا)

خافيير أجيري (المكسيك، مونتيري)

خوان رينوسو (بيرو، كروز أزول)

ليوناردو جارديم (البرتغال، الهلال)

جي دونغ كيم (كوريا الجنوبية، بوهانج ستيلرز)